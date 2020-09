Muore bimbo di 4 anni investito dallo scuolabus

Un bambino di 4 anni è morto dopo essere stato investito da uno scuolabus vicino casa. Il tragico fatto è avvenuto attorno alle 13 a Donoratico, località marittima di Castagneto Crducci. Il piccolo, secondo il racconto dei primi soccorritori, era in sella alla sua bicicletta quando sarebbe sbucato in strada tra le auto parcheggiate vicino al marciapiede. Il piccolo è stato immediatamente soccorso dai volontari inviati dal 118, ma i soccorsi sono stati inutili. Anche l'elisoccorso Pegaso era stato allertato. La polizia municipale è stata coadiuvata dai carabinieri per i rilievi.

"Una fatalità incredibile, un dolore fortissimo. Ora non possiamo far altro che stringerci attorno a questa famiglia. Impossibile dire altro per una tragedia che colpisce un'intera comunità". Lo ha detto il sindaco di Castagneto Carducci (Livorno) Sandra Scarpellini

