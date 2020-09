"Non eroi ma diritti reali, ancora nessuna notizia dall'aumento delle pensioni per disabili"

Questo settembre è amaro e non ha i profumi dell'autunno, è un settembre che acuisce le disuguaglianze con aumenti pensionistici tanto sbandierati ma in realtà garantiti a pochissimi. È un mese in cui di certezze ce ne son ben poche tranne che i disabili e le loro famiglie con tutti i loro bisogni di vita reale restano “esclusi”, non come quelli delle campagne elettorali e degli slogan. Ad esempio si sa poco o nulla sul rientro nei centri diurni e nelle scuole.

È inutile girarci intorno, in questo paese ci sono sempre state vite di serie A e vite di serie B. Non abbiamo bisogno di supereroi o paladini della giustizia ma di rispetto. Abbiamo necessità urgenti di ottenere diritti. Il 20 Luglio 2020 avrebbe dovuto rappresentare una data di svolta in quanto in quel giorno è stato approvato l'aumento delle pensioni di invalidità ma in realtà sono passati quasi tre mesi e del sospirato aumento che spetterà a pochissimi non si sa ancora nulla. Inoltre, quando si parla di inclusione, nel mondo dei disabili non vuol dire quasi mai dare parità di diritti a tutti i disabili, spesso si aiuta solo qualche caso mediatico ma la stragrande maggioranza non viene presa in considerazione lasciando che gli anni passino senza che le loro condizioni di vita migliorino. Dobbiamo scendere nelle piazze sempre più numerosi per far capire come sopravvivono i disabili e, parallelamente insieme a altri cittadini di altre regioni, formuleremo anche un'azione legale per chiedere e far valere i nostri diritti costituzionali.

Eleonora De Martino