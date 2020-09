Per le nozze d'oro fanno una donazione a Pubblica Assistenza e Misericordia

Enzo Cintelli e Marilena Scardigli hanno festeggiato 50 anni di vita insieme e per l'occasione hanno deciso di fare una donazione al mondo del volontariato. "Come Pubblica Assistenza Santa Croce sull'Arno - Staffoli - Ponte a Egola tradurremo come sempre questo gesto in un gesto per tutta la comunità e vorremmo ringraziarli anche attraverso i vostri canali. Auguri di cuore da tutta la nostra grande famiglia".

La coppia ha diviso la donazione di complessivi €1000 in €500 per la Pubblica Assistenza di Santa Croce e €500 per la Misericordia San Miniato Basso.