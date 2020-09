Porte aperte per PIEMME AUTO e TUSCANIA AUTO per l'arrivo di Nuova ŠKODA Octavia, da anni best-seller in Italia tra le Wagon di segmento C. Il nuovo modello, interamente riprogettato, alza l'asticella in termini di design, sicurezza attiva, comfort e sistemi di connettività.

Le concessionarie ŠKODA per l'Empolese Valdelsa e per l'intera provincia di Lucca hanno organizzato un evento di presentazione unico, interamente online.

Potrai seguire la presentazione dell'auto che avverrà oggi, mercoledì 16 settembre alle 19.15, in diretta live-streaming. Per farlo clicca subito e registrati sul link: https://bit.ly/33viqQ8

Potrai vedere l'evento anche sulla pagina Facebook PiemmeAutoTuscaniaAuto

