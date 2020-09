Offese e foto di nudi alla candidata di IV Chiara Benedetta Campatelli: sporgerà denuncia

"La candidata per Italia Viva, Chiara Benedetta Campatelli, nella circoscrizione dell'Empolese Valdelsa, sta portando avanti sul territorio una campagna elettorale a contatto con cittadini ed imprese, forte di un solo grande impegno: portare le persone a votare la coalizione di centrosinistra per continuare il lavoro riformista, ispirato dal partito di Matteo Renzi. Un impegno che, in vista della conclusione della campagna elettorale, ha visto la candidata ricevere, ancora una volta, foto di oggetti che offendono ogni briciolo di pudore e, oltre a ciò, leggere pesanti offese alla sua persona e alla sua candidatura. Italia Viva Empolese Valdelsa si limita semplicemente a comunicare che una persona che decide discendere in campo per la res publica lo fa con un impegno che va a limitare il tempo libero e il lavoro di ciascuno. Non una discesa in campo per accordicchi o promesse elettorali. "Ho scelto questa avventura ben consapevole che la macchina del fango è pronta ad attaccarti. Da settimane ormai sono oggetto di messaggi volgari e foto con lo stesso significato. Credo sia arrivato il caso di tirare una riga a questo indecoroso spettacolo che ha visto molte donne, che hanno deciso di candidarsi in ogni versante politico, essere oggetto di offese". È questa la nota con cui la Campatelli denuncia ciò che è accaduto.



Nello specifico Campatelli, intervistata da gonews.it, ha ammesso di aver ricevuto messaggi sulla sua pagina facebook messaggi del tutto non inerenti al ruolo politico della candidata. Messaggi e offese sessiste si sono alternate a foto di nudi per i quali Campatelli è intenzionata a sporgere denuncia alla polizia postale per rintracciare questi account. "Non credo che siano account riferiti a persone reali - spiega - ma ho voluto denunciare la cosa anche per trasmettere il messaggio per chi è donna come me e ha ricevuto messaggi di questo tipo. Bisogna reagire e denunciare cose come queste". Non è la prima volta che in questa campagna elettorale avvengono fatto di questo tipo, offese sessiste sono state inviate pubblicamente ad esempio alla consigliere regionale uscente Monia Monni del Pd, mentre altre offese sono state fatte a rappresentanti femminili del centrodestra. Purtroppo cose di questo tipo avvengono trasversalmente ai partiti politici.