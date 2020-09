Referendum, Mallegni (FI): "Voto No, se vinciamo Governo a casa"

“C’è stato un sussulto: se Di Maio dice di votare sì, allora bisogna votare no. A parte questo, vengo sui contenuti. Per Forza Italia Berlusconi ha lasciato libertà di voto. Io voterò orgogliosamente no. Ho votato sì nelle letture a Palazzo Madama, ma l’accordo era quello di ragionare sull’assetto generale dello Stato. Tutto questo però è mancato, e a questo punto voteremo no. In concreto, tagliare i parlamentari fuori da una cornice revisionale complessiva farà sì che intere regoni italiane soprattutto del centro e del sud si trovino senza rappresentanza parlamentare. E’ una prospettiva piuttosto grave. Poi come lettura certo se il sì dovesse passare ci sarà la grande festa del M5S, ma se invece passerà il no: perse le regionali e perso il referendum, il governo è destinato ad andarsene a casa. I cittadini decideranno”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni durante la trasmissione in diretta Agorà su Rai3.

Fonte: Ufficio Stampa