Regionali, Ceccardi: "Ponte Albiano Magra fotografia inefficienza, daremo risposte a cittadini e territorio"

"Con il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ci siamo confrontati oggi per parlare del ponte crollato di Albiano Magra, delle infrastrutture e dei progetti da sviluppare tra Toscana e Liguria. Dal 23 settembre ci siederemo ad un tavolo per dare risposte concrete ai cittadini ed al territorio. Pontremolese, Alta Velocità, sviluppo del sistema portuale ligure e toscano: sono queste le principali sfide sulle infrastrutture che le nostre regioni dovranno affrontare nei prossimi anni. Una visione comune, fatta di concretezza e affidabilità, ci permetterà di lavorare con sinergia e determinazione per dare certezze alle amministrazioni locali e alle imprese che scelgono di investire e portare ricchezza sul nostro territorio. Il caso del ponte crollato di Albiano Magra, oltre che essere un ferita per questo territorio è un esempio di inefficienza da parte delle istituzioni regionali e di chi ha amministrato la nostra regione per decenni con immobilismo e inconcludenza. Serve una scossa. E noi quella scossa la vogliamo dare per tornare a crescere ed essere competitivi con il resto dell’Italia e dell’Europa”.

Lo scrive in una nota la candidata alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi.