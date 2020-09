Sconti sulla Tari e investimenti, Lamporecchio pensa al turismo

Il Sindaco Alessio Torrigiani si mostra visibilmente soddisfatto: “nella seduta del Consiglio comunale di martedì 15 settembre 2020, sono stati approvati due importanti atti che hanno come obiettivo quello di sostenere e rilanciare le aziende del territorio a seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19”. Il primo atto dell’Amministrazione Comunale di Lamporecchio, riguardante le tariffe Tari per l’anno 2020, ha confermato quelle del 2019 e rinviato la prima scadenza al 31 ottobre, prevedendo inoltre un pacchetto di aiuti e agevolazioni per le utenze commerciali. Ancora prima di presentare le agevolazioni previste, occorre precisare che già la nostra tariffa, proprio per sua stessa natura suddivisa fra una parte fissa e una variabile a svuotamento, ha aiutato da subito le aziende in quanto, senza il conferimento dei rifiuti, si sarebbe addebitato solo la quota fissa.

Riguardo al pacchetto di misure a sostegno delle attività, sono state introdotte importanti agevolazioni che riguarderanno tutte le aziende coinvolte dalla chiusura, sia obbligatoria che volontaria, durante l’emergenza sanitaria: vengono ridotti gli svuotamenti minimi annui da 4 a 3, e viene apportato uno sconto del 25% sia sulla parte fissa che variabile della tariffa. Abbiamo pensato, inoltre, a un aiuto aggiuntivo dedicato per alcuni settori che dall’emergenza sanitaria sono stati particolarmente colpiti, primo fra tutti il settore turistico, le società sportive gestori di impianti e le scuole paritarie. In questi casi abbiamo esonerato del 100% la quota fissa per tutto l’anno 2020, di fatto annullandola. “Queste misure che riguardano la TARI vanno a beneficio di tutto il settore produttivo e commerciale del nostro territorio, maggiormente colpito dall’emergenza sanitaria, afferma l’Assessore Tronci Daniele, che è quantificabile sul nostro bilancio in circa 95.000 €, tale risposta era dovuta sia per sostenere la ripartenza delle aziende”. L’assessore al turismo Monica Cetraro “il settore turistico continua ad essere uno fra quelli maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria la cui ripresa risulta tuttora in difficoltà, per questo abbiamo ritenuto prioritario sostenere gli operatori turistici in modo concreto e immediato”.

Il Presidente della Commissione Bilancio Paola Biondi “questo è il risultato ottimale di un lavoro iniziato mesi fa in piena emergenza Covid; ricordo le proposte che ho presentato all’amministrazione nelle sedute della Commissione con particolare attenzione ai tributi locali soprattutto per le imprese che incontro quotidianamente, avevo chiesto di operare con incisività e coraggio, siamo andati oltre le aspettative “.

Il secondo atto approvato nella seduta del Consiglio comunale di martedì riguarda una variazione di bilancio finalizzata principalmente a destinare parte dell’avanzo di gestione dell’anno 2019 agli investimenti che, oltre a intervenire in modo migliorativo sul territorio, avrà la principale finalità di mettere in moto la macchina dell’economia locale. L’importo totale dei due provvedimenti si aggira su circa € 700.000.

Fonte: Ufficio stampa