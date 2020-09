Scuola, in Toscana trovati 42 alunni positivi in due giorni

Dal primo giorno di scuola, in appena due giorni, sono 42 i bambini in età scolare risultati positivi al Coronavirus a seguito di tamponi richiesti in Toscana. Dal 14 settembre nella regione le richieste di tampone per bambini in età scolare, dagli asili nido fino alle scuole superiori di secondo grado, sono state 1.640.

Al momento si conoscono gli esiti di 640 tamponi, per un totale di 42 positivi (di cui 13 positivi a bassa carica virale). Risultano 309 richieste di tampone sono state fatte per bimbi nella fascia di età 0-3 anni, 290 per la fascia 3-6 anni, 452 per alunni della scuola elementare, 205 per quelli delle medie inferiori e 384 per studenti delle scuole superiori.