Verso Fiera Didacta 2021, evento in streaming dalla Fortezza da Basso

VERSO FIERA DIDACTA 2021 – Da eventi straordinari, cambiamenti straordinari è l’evento in streaming di FIERA DIDACTA ITALIA, che si svolgerà il 13 e 14 ottobre prossimo.

Due giorni di bilanci e progetti sulla trasformazione della scuola, un’occasione da non perdere per confrontarsi on line con gli specialisti del settore, per discutere insieme sul futuro della scuola e fare un primo passo verso FIERA DIDACTA 2021, che si terrà, per il quarto anno consecutivo, alla Fortezza da Basso di Firenze dal 17 al 19 marzo 2021.

Quattro gli eventi in programma. Si parte martedì 13 ottobre (dalle 15.00 alle 17.00) con L’educazione prescolare nell’era della digitalizzazione: un necessario riorientamento. Al vaglio i molteplici ed inediti scenari aperti con la recente riforma che ha inserito lo 0-6 all’interno del sistema di istruzione in modo organico. Il tema dell’uso delle tecnologie nell’infanzia si è rivelato, alla luce dell’esperienza di questi mesi, un aspetto controverso che richiede un dibattito approfondito.

Si parlerà di Didattica in rete: il digitale come risorsa nella seconda sessione dei lavori (dalle 17 alle 19), dove verrà affrontata la tematica delle necessità di sfruttare le opportunità che il digitale ci ha fatto scoprire in questi mesi per cambiare il modello scolastico e l’organizzazione della didattica.

Architetture scolastiche per una nuova organizzazione della didattica è la tematica che apre la seconda giornata (mercoledì 14 ottobre dalle 15 alle 17). L’esperienza della pandemia, le opportunità del recovery fund, possono rappresentare un’occasione irripetibile di cambiamento strutturale. Cambiare gli ambienti rappresenta infatti un acceleratore importante per l’innovazione del modello scolastico: “Lo spazio insegna”.

Una scuola in mezzo al guado: l’autonomia scolastica incompiuta è l’ultimo evento della due giorni di VERSO FIERA DIDACTA 2021 (mercoledì 14 ottobre dalle 17 alle 19). Verranno affrontati i nodi spinosi dell’autonomia scolastica che dopo il suo varo risalente ad oltre 20 anni fa, è rimasta ancora largamente incompiuta. Una autonomia incompiuta rischia infatti di frenare processi di innovazione ormai irrinunciabili.

L’iscrizione all’evento è gratuita:

INFO: https://fieradidacta.indire.it/convegno-in-streaming-verso-fiera-didacta-2021/