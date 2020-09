Abc Solettificio Manetti al debutto nel derby contro l'Use

A distanza di sei mesi dall’ultimo match, l’Abc Solettificio Manetti è pronta a tornare in campo per il primo test amichevole della nuova stagione. Venerdì 18 settembre alle ore 20 i ragazzi di Paolo Betti saranno infatti attesi al PalaSammontana di Empoli dall’Use, squadra che milita al piano di sopra.

Dopo tre settimane dall’inizio della preparazione, e dopo il lungo stop dovuto all’emergenza sanitaria, si tratterà dunque di un test importante soprattutto per valutare la condizione fisica dei gialloblu. A tal proposito si ricorda che la partita, nel rispetto dei protocolli sanitari diramati da FIP, si svolgerà a porte chiuse.

Tanta, in ogni caso, la curiosità intorno a questa sfida che, a distanza di sei anni, riaccende i riflettori sul derby per eccellenza e che vedrà in campo una folta schiera di ex: Terrosi, Scali, Delli Carri, Corbinelli e il vice coach Manetti tra i gialloblu, coach Marchini e l’assistente Corbinelli tra i biancorossi.

Dopo il test di Empoli, ecco il calendario delle prossime amichevoli dell’Abc Solettificio Manetti:

sabato 26/09 vs Costone Siena (ore 18, PalaBetti)

vs Costone Siena (ore 18, PalaBetti) mercoledì 30/09 vs Libertas Livorno (ore 19.45, PalaBetti)

vs Libertas Livorno (ore 19.45, PalaBetti) venerdì 2/10 vs Costone Siena (ore 20, Siena)

vs Costone Siena (ore 20, Siena) mercoledì 7/10 vs Folgore Fucecchio (campo da definire)

vs Folgore Fucecchio (campo da definire) sabato 17/10 vs Virtus Siena (ore 18, PalaBetti)

Fonte: Ufficio Stampa