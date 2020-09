AISLA Firenze, gli eventi del fine settimana

Saranno due giorni di grande attenzione sulla SLA. In occasione della Giornata Nazionale sulla SLA, AISLA Firenze organizza sabato 19 settembre la Caccia al Tesoro, evento con il patrocinio del Comune di Firenze e con il supporto di RE/MAX Ideale e del Farmaceutico Militare che ha donato il disinfettante per i partecipanti alla caccia. La Caccia al Tesoro è un evento ricco di significati perché simboleggia il percorso di avvicinamento ad una cura sulla SLA.

Quest’anno inoltre la Caccia al Tesoro ha anche una valenza sociale maggiore. Sono stati coinvolti nell’iniziativa infatti molti artigiani del centro storico di Firenze con l’intento di aiutarli in un momento di estrema difficoltà. Presso le loro botteghe infatti i partecipanti troveranno alcuni indizi per arrivare al tesoro.

A proposito di aiuti per arrivare alla meta, domani venerdì 18 settembre su Radio Firenze, emittente che insieme a Radio Toscana collabora da molto tempo con AISLA Firenze, andrà in onda un indizio. Per avere questo utile indizio occorre sintonizzarsi su Radio Firenze 95.4 alle ore 17:40, 18:40 e 19:40.

Nella notte tra sabato e domenica 20 settembre, Giornata Nazionale sulla SLA, come avvenuto anche l’anno scorso, sarà illuminata la Loggia de’ Lanzi, un messaggio simbolico ma anche concreto della vicinanza delle istituzioni alla causa e della necessità di tenere alta l’attenzione sulla meno rara delle malattie rare.

Domenica invece i volontari di AISLA Firenze saranno in via Calimala (angolo via Orsanmichele). Al gazebo di AISLA Firenze saranno disponibili le bottiglie di vino il cui ricavato andrà in donazione ad AISLA Onlus.

Fonte: Ufficio stampa