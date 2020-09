Chiusura ponte di Marcignana, proposte agevolazioni Tari peri negozi

Agevolazioni TARI 2020 per le utenze non domestiche della frazione di Marcignana.

È la proposta che la Giunta Comunale farà nel prossimo Consiglio Comunale di fine settembre. Lo stesso sindaco di Empoli l'aveva anticipata alla cittadinanza in un incontro avvenuto lo scorso 4 agosto nella frazione.

Già era stata approvata l’esenzione per il periodo di chiusura del lockdown per tutte le utenze non domestiche del Comune di Empoli. Questo provvedimento prevedeva l’esenzione dal pagamento della parte variabile della Tassa Rifiuti.

Adesso quelle di Marcignana potrebbero beneficiare di questa agevolazione ulteriore dovuta all’intervento sul ponte per il suo consolidamento che lo ha costretto alla chiusura dal 26 febbraio al 23 dicembre 2019.

Lo stesso ponte, per la realizzazione del sottopasso del percorso ciclopedonale, è stato chiuso anche fra il 6 luglio e l'11 agosto 2020.

Le utenze non domestiche sono considerate le attività produttive, commerciali e professionali.

La proposta per le utenze non domestiche di Marcignana considera tutto l’anno 2020 come esenzione, sia della parte fissa sia di quella variabile.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa