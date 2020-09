Corri la Vita 2020, la spesa Unicoop Firenze sostiene la lotta al tumore al seno

Torna anche per l'edizione 2020 il sostegno di Unicoop Firenze a Corri la Vita, la manifestazione ideata per contribuire a realizzare e qualificare le strutture pubbliche dell’area fiorentina specializzate nella lotta contro il tumore al seno.

Per la sua diciottesima edizione, Corri la Vita adotterà una nuova formula per continuare a promuovere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura e alla prevenzione del tumore al seno. Non si terrà, a causa delle misure anti Covid, la consueta e partecipatissima corsa cittadina, ma il programma prevede riscaldamento in streaming, dirette social di attività sportive individuali e ancora più spazio alla cultura – info su www.corrilavita.it

Il contributo di Unicoop Firenze arriverà dalla vendita dei prodotti di ortofrutta della linea ViviVerde Coop che soci e clienti acquisteranno da oggi giovedì 17 a domenica 27 settembre 2020 in tutti i Coop.Fi (104 punti vendita in sette province toscane, qui l’elenco https://www.coopfirenze.it/punti-vendita).

Per dieci giorni, infatti, la cooperativa destinerà a Corri la Vita il 5% delle vendite di frutta e verdura fresca del marchio Coop Vivi Verde che identifica la gamma di prodotti amici dell’ambiente, che, grazie alla scelta di metodi di coltivazione biologici, sono vincenti per la salute. Anche la scelta di frutta e verdura va nella direzione di valorizzare il consumo di alimenti sani e fondamentali per la prevenzione di molte malattie.

“La partecipazione di Unicoop Firenze al progetto di Corri la vita, che promuove la prevenzione del tumore al seno e finanzia progetti per la riabilitazione e i percorsi di vita delle donne che sono state malate, si conferma anche per l'edizione 2020 – fanno sapere dalla cooperativa – oltre al contributo economico che arriva dalla vendita dei prodotti, in questo modo Unicoop Firenze si impegna anche per lanciare un messaggio rispetto agli stili di vita corretti, che favoriscono un'alimentazione con una forte presenza di frutta e verdura.”