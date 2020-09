Droni e salvaguardia: l’esperienza di Cnr e Consorzio Basso Valdarnoì

Droni e salvaguardia del territorio. Se ne parlerà oggi, 17 settembre (ore 16), nell’ambito del webinar di Dronitaly Forum 2020 "Droni e geomatica". Il gruppo Fly & Sense - Area della Ricerca CNR di Pisa presenterà infatti, in collaborazione con il Consorzio 4 Basso Valdarno, la propria esperienza sul tema.

A parlarne sarà Andrea Berton (UAV Application Specialist, Consiglio Nazionale delle Ricerche) con il suo intervento dal titolo "Modellizzazione digitale e Smart Web2”, durante il quale racconterà come l’utilizzo di droni sia stato efficace nell'ambito della salvaguardia del territorio.

I droni si rivelano infatti in modo crescente validi strumenti per l’acquisizione quotidiana di dati in applicazioni nei settori più disparati: dai beni culturali e archeologici, al territorio e al patrimonio costruito, fino al monitoraggio ambientale. Una valida alternativa alle tradizionali tecniche di rilievo sia terrestri che aeree.

Fonte: Ufficio stampa