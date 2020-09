Regionali 2020, Fedeli (IV) sulle concerie: "Settore importante, non deve perdere occupazione"

Leonardo Fedeli, ex assessore al comune di Pomarance, ha deciso di mettersi in gioco e candidarsi con Italia Viva alle prossime regionali. Sarà tra i nomi nel Pisano per il consiglio regionale nella lista che fa parte della coalizione di centrodestra.

"Italia Viva si affaccia pre la prima volta, può portare freschezza e competenza. Posso farlo anche io in virtù della mia esperienza. Nella provincia di Pisa va data importanza a uno dei settori principali, quello conciario. Vogliamo portare maggiore lavoro e non perdere occupazione" ha detto Fedeli, che è stato in visita con Matteo Renzi tra le aziende del comprensorio.

Sempre Fedeli: "Cercheremo attraverso anche la mia candidatura di rappresentare al meglio gli interessi del territorio. Puntiamo anche a una riduzione fiscale, oltre a diminuire i costi di approvvigionamento idrici, per il Cuoio c'è già un progetto importante come il Tubone".

Tra i temi portanti di Fedeli ci sono anche le infrastrutture: "Tra le priorità della provincia di Pisa ci sono le risorse del recovery fund, può essere usato per il potenziamento ferroviario e per la rete infrastrutturale di area".