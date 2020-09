Buongiorno oggi vi propongo una ricetta, spero vi possa piacere, che ho trovato su un giornale di cucina "Cucina Naturale" e che mi è piaciuta tanto. Ho voluto proporre qualcosa di diverso un po' esotico che ancora sa di mare, spiaggia, sole ed estate. Approfittiamo ancora della belle giornate di settembre. Questo è un gazpacho diverso perché non fatto con il pomodoro ma con il melone.

In Cina chiamano questo periodo di settembre tarda estate dove è tempo di raccogliere quello che l'uomo ha coltivato, i frutti del suo sudore, per poi trasformarli in prodotti buoni e genuini. E' il periodo dove l'uomo è più a stretto contatto con la madre terra e nella medicina tradizionale cinese, questo periodo è associato al movimento terra. Ho fatto questa breve digressione perché credo fermamente che i prodotti che nascono spontanei o sono coltivati sono un dono della nostra madre terra e della fatica di tutti quelli che la lavorano. Un omaggio a tutti gli agricoltori, contadini, fattori che grazie a loro noi possiamo godere dei frutti della Terra.

Gazpacho di melone con spiedini di gamberi e mango

Ingredienti per 4 persone

Per gli spiedini

8 code di gambero

mezzo mango

1 peperoncino piccolo

1 o 2 spicchi di aglio

Mezzo bicchiere di vino bianco

Olio extravergine di oliva

Paprica dolce

Per il gazpacho

1 melone piccolo

150 gr di peperone rosso

50 gr di cipolla rossa

60 gr di pane integrale raffermo

1 cucchiaino di tabasco

Olio extravergine di oliva

Aceto di vino bianco

Sale

Preparazione

Dorate in una padella antiaderente l’aglio affettato e il peperoncino sminuzzato in 2 cucchiaio di olio, fate rosolare i gamberi per un paio di minuti e sfumate con il vino bianco e fatelo evaporare, spolverate con la paprica e levate dal fuoco i gamberi. Pelate e tagliate il mango a cubetti di circa un centimetro e mezzo di lato e tenetelo al fresco in frigo. Riducete il pane in pezzettini e versatelo nel mixer insieme con il melone ben freddo (tenete da parte 4 palline di polpa per la decorazione), il peperone a tocchetti, la cipolla affettata, il tabasco, 70 ml di olio e 30 di aceto bianco. Frullate il tutto a più riprese, aggiungendo un po’ d’acqua ghiacciata ( o del ghiaccio tritato) solo se necessario. Alla fine aggiustate di sale. Servite il gazpacho freddo in ciotole decorate con spiedini di legno con gambero, mango e palline di melone.

