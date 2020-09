Giani venerdì sera a Peccioli per la chiusura della campagna elettorale in Valdera

L’appuntamento è per le 22,30 di venerdì 18 settembre. Presente il candidato alla presidenza della Giunta regionale del Partito Democratico Eugenio Giani per l’immancabile chiusura della campagna elettorale del PD della Valdera.

Quella di chiudere la campagna elettorale in piazza Ebrei di sera è ormai una lunga tradizione del costume politico Pecciolese.

Invitati tutti i candidati consiglieri regionali. A far gli onori di casa il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni, con il sindaco di Pontedera Franconi e i sindaci Bini di Terricciola, Barbafieri di Lajatico, Cecchini di Capannoli e Brogi di Ponsacco. Una Valdera che consegnerà compatta al candidato presidente del centro sinistra lo studio di fattibilità sulla mobilità Linking Valdera per inserirlo nelle richieste di finanziamento per il recovery fund.

Fonte: Ufficio Stampa