La Savino Del Bene Volley si presenta, tutto pronto al via del campionato

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie A1 e la Savino Del Bene Volley si è svelata ai suoi tifosi. A differenza delle consuete presentazioni, coach Barbolini e le ragazze si sono raccontate in maniera digitale.

Per la prima volta nella storia infatti, causa Covid, la presentazione si è svolta senza tifosi.

Una diretta social lunga un’ora con interventi di autorità e giornalisti in video che ha lanciato sempre più la squadra verso il campionato al via questo fine settimana.

La Savino Del Bene Volley, infatti, dopo aver investito molto tempo ed energia sulla comunicazione ha dato vita ad una presentazione unica nel suo genere.

Le parole del D.S Paoletti: “La squadra è stata allestita dopo aver definito la guida tecnica. Siamo molto soddisfatti rispetto alla squadra allestita. Sarà una stagione piena di impegni ravvicinati e questo vuol dire essere coinvolti in tutte le fasi salienti delle varie competizioni. Oggi ci siamo presentati in maniera diversa e si è sentita la mancanza del pubblico, speriamo però con la diretta live di essere “arrivati” ai nostri tifosi. Oggi non eravamo tutti presenti, ma la Savino Del Bene è composta da elementi preziosissimi nello staff tecnico e non solo. Sono figure che mettono il massimo impegno per il raggiungimento dei nostri risultati”.

Le parole di Coach Massimo Barbolini: “E’ bello ricominciare. Abbiamo vissuto una tragedia immane, piano piano ripartiamo. Il primo obiettivo è fare dei risultati. Il modo in cui vengono all’inizio non conta, bisognerà poi iniziare a giocare meglio che possiamo e qualcosa già si è visto in quel poco che abbiamo giocato. Sono molto tranquillo su questo”

Le parole del viceallenatore Alessandro Beltrami: “E’ particolare giocare senza pubblico. Sembra la normalità anche se è triste. E’ purtroppo normale. Penso sia uno svantaggio per tutti”

Le parole della Capitana Ofelia Malinov: “Sto bene, non vedo l’ora di tornare e affrontare tutti gli impegni che avremo di fronte. E’ un campionato difficile, abbiamo tantissimi impegni, bisogna fare anche i preliminari di Champions. Dobbiamo non accontentarci mai e non sottovalutare mai nessuno. Dobbiamo alzare l’asticella sempre di più”

Ricordiamo che la stagione della Savino Del Bene Scandicci inizierà il suo campionato domenica (17.00) in casa della Zanetti Bergamo. La partita sarà visibile in maniera gratuita su LVFTV. Gli impegni europei di Scandicci prenderanno invece il via il 22 settembre (18.00) con i preliminari di CEV Champions League che vedranno la squadra di Barbolini opposta al TENT OBRENOVAC

Fonte: Savino del Bene