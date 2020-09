Marijuana sottovuoto, 18 kg sequestrati

Importante operazione conclusa dalla Guardia di Finanza di Prato nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

L’attenzione dei militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria si è concentrata su un trentenne pluripregiudicato di origine cinese residente a Prato, il quale - monitorato dalle Fiamme Gialle - si è rivolto ad un corriere cittadino per spedire in Inghilterra tre distinti pacchi, dichiarando trattarsi di capi di abbigliamento e fornendo, quali generalità del mittente, i dati di un ignaro proprio connazionale.

Nel corso dell’ispezione tempestivamente effettuata dai Finanzieri, in ciascuno dei tre plichi è stata rinvenuta sostanza stupefacente celata in un doppio involucro sottovuoto ed avvolta in innumerevoli strati di cellophane, così da impedire che ne fosse disperso e riconosciuto l’odore. In totale, 18,230 chilogrammi di marijuana.

L’individuo è stato deferito alla locale Procura della Repubblica; la marijuana è stata sottoposta a sequestro unitamente ad oltre duemila euro in contanti rinvenuti nella sua disponibilità.

L’attività di servizio in argomento si inquadra nelle attività quotidianamente realizzate dalla Guardia di Finanza per il controllo economico del territorio, finalizzate al contrasto di ogni traffico illecito.