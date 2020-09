Nuova rotatoria e riqualificazione per via Francesca Nord, Castelfranco migliora

Migliorare la sicurezza stradale e riqualificare il principale accesso al centro urbano di Castelfranco per chi proviene da Santa Croce Sull’Arno.

È questo l’obiettivo del progetto varato dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione di una rotatoria sull'intersezione fra la S.P. 5 Francesca Nord e Viale Europa - Viale 2 Giugno.

Un intervento che prevede la riorganizzazione funzionale dei parcheggi e il miglioramento del traffico veicolare su una strada particolarmente trafficata e spesso oggetto di incidenti anche gravi.

Ma anche e soprattutto un progetto che cambierebbe il volto di uno degli incroci storici di Castelfranco, restituendo maggior decoro a un punto focale del paese, proprio a ridosso del Centro Storico.

Il progetto esecutivo è pronto per partecipare al Bando Regionale per la sicurezza stradale, lo stesso che ha finanziato i lavori attualmente in corso sulla Francesca Bis, e riuscire ad ottenere risorse importanti per la realizzazione dell’opera che ha un importo di 244.000 €. Il progetto prevede la rimozione dell’impianto semaforico, di tutti i manufatti presenti compresa l'attuale area alberata che affianca il semaforo e gli spazi attualmente adibiti a parcheggio con conseguente riorganizzazione per ottenere una migliore fruizione e accessibilità oltre che nuovi alberi dove le radici in alcuni punti hanno rialzato la pavimentazione.

Aumenteranno i parcheggi a disposizioni degli esercizi commerciale presenti ed inoltre è prevista la creazione di un percorso ciclopedonale protetto su via Francesca Nord, da Via dello Stadio fino al centro storico.

RIQUALIFICAZIONE. L’incrocio, conosciuto come zona dei "grattacieli", da molti anni regolamentato da impianto semaforico, sarebbe rivoluzionato. Una trasformazione che coinvolge in modo significativo anche il primo tratto di Via Francesca Nord fino al successivo incrocio con Via dello Stadio, purtroppo testimone di numerosi incidenti.

E’ prevista una riqualificazione delle aree a ridosso della rotatoria e una conseguente riorganizzazione dei parcheggi pubblici lungo la via provinciale Francesca Nord. Saranno realizzate due aree pedonali, dotate di alberature e barriere parapedonali di protezione rispetto al sedime stradale. Saranno ri-organizzati i parcheggi andando a creare 17 posti auto di cui 2 per portatori di handicap, 11 dei quali posti sul lato sud della strada Provinciale e i restanti 6 Sul lato nord. Tutto l’intero tratto stradale sarà dotato di uno spartitraffico a sezione trapezoidale che garantirà la separazione dei flussi veicolari in ingresso e uscita dal centro storico di Castelfranco di Sotto lungo la Provinciale Francesca Nord.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI. Saranno realizzati ben n.2 attraversamenti pedonali protetti e illuminati lungo via Francesca Nord in prossimità del Consorzio agrario e all’altezza dell’intersezione con via dello Stadio-via Aldo Moro. Le corsie saranno delimitate da segnalatori di corsia a LED. E’ prevista la realizzazione di un percorso pedonale, utilizzando il marciapiede lato Consorzio Agrario e negozi lungo della Strada Provinciale Francesca Nord, che sarà identificato tramite apposita verniciatura della pavimentazione e metterà in comunicazione il centro storico di Castelfranco di Sotto con le zone residenziali attigue a via dello Stadio-via Aldo Moro.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa