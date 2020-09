Ordine psicologi: "Lo psicologo per le cure primarie diventi realtà anche in Toscana"

Avviato un disegno di legge in Commissione sanità del Senato. Un obiettivo al quale stiamo lavorando con grande impegno perché andrebbe a coprire una mancanza evidente, quella del benessere psicologico delle persone a livello della medicina di base, dei presidi e dei servizi territoriali.

“Lo psicologo per le cure primarie può diventare realtà anche in Toscana dove, al momento è completamente assente. Un Disegno di legge specifico è infatti stato avviato dalla Commissione Sanità del Senato”. Lo sottolinea Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana che proprio alcuni giorni fa ha partecipato ad un incontro pubblico a cui era presente anche la prima firmataria del provvedimento la senatrice Paola Boldrini vice presidente della Commissione Sanità in Senato.

“Si tratta di una novità molto importante per tutta la categoria quella dello psicologo per le cure primarie – sottolinea la presidente Gulino. Un obiettivo al quale stiamo lavorando con grande impegno perché andrebbe a coprire una mancanza evidente, quella del benessere psicologico delle persone a livello della medicina di base, dei presidi e dei servizi territoriali. E’ fondamentale a mio avviso che lo psicologo debba affiancare il medico di base, così come il pediatra, per la cura del cittadino. Ci auguriamo che tra i primi provvedimenti del nuovo governo regionale possa rientrare proprio l’istituzione dello psicologo per le cure primarie come hanno già fatto altre regioni. In questo senso è stato significativo l’incontro con la senatrice Paola Boldrini che ha ricordato come il disegno di legge rappresenti “un primo importante passo, nella speranza di un iter celere”. Un percorso che vede l’OPT in prima linea, i cui sviluppi dell’iter normativo avviato alla XII Commissione sarà seguito passo dopo passo.

Fonte: Ordine degli Psicologi della Toscana