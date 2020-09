'Preti operai. Borghi, Politi, Fanfani e l'esperienza toscana': il reportage di Paola Sani e Andrea Bigalli

“Preti operai. Borghi, Politi, Fanfani e l'esperienza toscana”, si intitola così il docu-reportage di Paola Sani e Andrea Bigalli per la regia di Massimo Tarducci, realizzato dalla La TerzA PratticA con il patrocinio ed il contributo della Regione Toscana, presentato giovedì 17 settembre 2020 presso l'Auditorium Cgil di Firenze (via Pier Capponi, 7).

Il nucleo centrale del docu-reportage – il cui lavoro, cominciato nel 2019, ha subito una battuta d'arresto durante il lockdown per poi riprendere a maggio 2020 - ruota intorno alle interviste di alcuni testimoni chiave come Giovanni Maria Borghi, figlio di Bruno Borghi, l'ex prete operaio Luigi Sonnelfeld, Maria Grazia Galimberti, l'ex procuratore generale di Firenze Beniamino Deidda e la storica Anna Scattigno. Una ricostruzione fedele ai fatti, alla quale non mancano contributi fotografici, racconti e altro materiale di archivio, arricchito di quelle “definizioni” di carattere sociale attribuite ai Preti Operai. Un viaggio all'insegna della fruibilità e della chiarezza nella vita di questi personaggi fuori dall'ordinario che accompagna lo spettatore nella scoperta di una pagina della storia italiana troppo spesso ignorata.

La scelta significativa che Borghi, Politi e Fanfani hanno deciso di mettere in atto per “essere e stare con” gli operai appartiene ad una storia di confine, minore, della quale fare memoria è un'azione importante. Il diritto al lavoro, principio su cui è basata la nostra Costituzione, e le condizioni di vita dei lavoratori sono temi che ancora oggi ci interrogano, pongono riflessioni e ci invitano ad assumerci nei loro confronti una responsabilità collettiva. La storia dei preti operai può essere un contributo per ampliare una riflessione in tal senso.

Preti Operai. Borghi Politi Fanfani e l’esperienza toscana

Progetto e scrittura Paola Sani e Andrea Bigalli

Diretto da Massimo Tarducci

Riprese e montaggio di Federica Toci

Musiche di Livio Amato

Postproduzione Il Gobbo e La Giraffa

Con la partecipazione di:

Giovanni Maria Borghi

Beniamino Deidda

Mario Facchini

Maria Grazia Funel

Maria Grazia Galimberti

Giuseppe Pratesi

Franco Quercioli

Anna Scattigno

Luigi Sonnelfeld

Durata: 65 minuti