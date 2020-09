Referendum, Francalanci e Ghiozzi (EV): "Voteremo No"

Questo è un referendum confermativo per ridurre il numero dei parlamentari: è stato promosso da un numero esiguo di 71 fra deputati e senatori su un numero complessivo di 900.

Vince chi prende anche un solo voto in più. Ci dicono che dobbiamo adeguarci agli standard europei e che occorre diminuire la spesa pubblica, ma l'opposizione politica a queste motivazioni è trasversale in tutti i partiti e in particolare da parte dei partiti minori che vedrebbero diminuita la rappresentanza istituzionale.

Europa Verde, in particolare, conferma, che non ci possono essere motivazioni economiche che giustifichino la riduzione di rappresentanza nelle istituzioni. Gli stipendi spropositati di deputati e senatori se lo si volesse potrebbero essere diminuiti con un intervento di tipo amministrativo che non necessita di un referendum ma di una condivisa decisione politico-amministrativa.

Purtroppo, per i cittadini, nelle istituzioni prevale una comune convenienza infatti, siamo stati informati quando ci sono state riduzioni anche minime degli stipendi ma non quando sono stati aumentati e il dibattito è sempre stato quasi inesistente influendo negativamente sulla partecipazione.

Dal '48 ad oggi, considerando elezioni e referendum la partecipazione al voto è scesa inesorabilmente dal 92,23 % al più recente 37,7%.

Occorre maggiore trasparenza delle istituzioni e dei politici per recuperare la fiducia dei cittadini e la riduzione della rappresentanza non aiuta, anzi in questo caso alcuni territori regionali non avrebbero nessun eletto a rappresentarli.

Ci si muove in mare aperto con incognite non del tutto prevedibili: come potrà la "nave" degli italiani continuare a navigare con una stanza dei bottoni scollegata e ridimensionata dall'energia di cittadini sempre più disillusi. La mobilitazione in favore del NO è costantemente in ascesa e c'è la consapevolezza, sempre più diffusa, che per rilanciare la Costituzione occorra rappresentanza e più democrazia. Europa Verde invita i cittadini a votare NO.

Roberto Francalanci e Damiano Ghiozzi (Europa Verde Castelfiorentino)