Signa, servizi di navetta per i cittadini elettori

Data la volontà di tenere aperta la scuola Dante Alighieri e conseguentemente la necessità di trasferire le sezioni elettorali ivi solitamente collocate, l’Amministrazione ha deciso di spostare il seggio n.11 al primo piano della scuola elementare Leonardo da Vinci e i seggi n.12 e n.13 presso la scuola media Alessandro Paoli.

Al fine di garantire a tutti i cittadini elettori la possibilità di recarsi ai seggi, l’Amministrazione Comunale ha organizzato un servizio di navetta gratuito attivo domenica 20 settembre dalle ore 09.00 alle 19.00 e lunedì 21 dalle 09.00 alle 14.00.

La navetta, con partenza ogni 20 minuti, coprirà la tratta dal che va dalla scuola Dante Alighieri di via dei Colli alla scuola media Alessandro Paoli (e ritorno). Il bus sosterà in prossimità della scuola e permetterà ai cittadini di raggiungere i seggi elettorali della Paoli; per coloro che ne faranno richiesta direttamente all’autista, sarà possibile anche fermarsi davanti alla scuola Leonardo da Vinci di via Roma.

Il trasporto sarà garantito nel rispetto delle norme anti Covid-19, pertanto il bus caricherà fino ad un massimo di 15 persone a tratta, sarà presente a bordo gel sanificante per le mani e ogni passeggero dovrà indossare la mascherina per tutto il tempo del tragitto.

Fonte: Comune di Signa