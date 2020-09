Use Gross, amichevole a porte chiuse con l'Abc

Anche per l’Use Computer Gross è il momento del primo test. Venerdì sera alle 20 al Pala Sammontana, la squadra di coach Marchini gioca la sua prima amichevole stagionale contro i ‘cugini’ dell’Abc Castelfiorentino. Una gara che, giova ricordarlo, si disputerà a porte chiuse per il rispetto delle regole imposte dalla Fip per l’emergenza sanitaria.

Al di là di questo, comunque, ovvio che ci sia curiosità, specie per il profondo rinnovamento che ha avuto la squadra in questa annata. “Stiamo lavorando bene – spiega coach Alessio Marchini – sono contento sia dal punto di vista tecnico che da quello dell’atteggiamento e della crescita del gruppo, un aspetto che è molto importante. Venerdì avremo questa prima verifica dalla quale, naturalmente, non possiamo attenderci più di tanto visto il momento della stagione”.

Intanto il coach ha messo a punto il programma delle amichevoli che vedrà l’Use affrontare Cecina sabato 26 e San Miniato sabato 3 ottobre in attesa del debutto ufficiale che avverrà sabato 10 ottobre con Fabriano nella Supercoppa.

Fonte: Use Basket Empoli