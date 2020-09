"Troppe auto davanti alla scuola, serve un vigile": la segnalazione da Cigoli

"Troppe auto alla prima campanella della scuola elementare, Cigoli è bloccata dal traffico, serve un vigile". Queste le parole di un cittadino di Cigoli, frazione del comune di San Miniato, che ha scritto una lettera al Comune per mettere l'amministrazione al corrente di una situazione che si verificherebbe ogni mattina davanti al plesso di via Gori.

Da pochi giorni è ripartita la scuola in presenza, dopo circa sei mesi di studenti e insegnanti a casa, ma già in questa settimana si sono verificati dei problemi, secondo alcuni cigolesi. La grana in questione è l'apertura al mattino delle scuole, verso le 8.

"Molti veicoli dei genitori che accompagnano i propri figli a scuola vengono parcheggiati in modo selvaggio e con assoluta noncuranza verso gli altri veicoli che devono passare. Vengono lasciati in mezzo alla strada, con i conducenti che fanno scendere i figli e poi si attardano in chiacchiere abbandonando il veicolo" si legge nella missiva.

La segnalazione prosegue: "A parte il più che legittimo disagio che si viene a creare rimanendo bloccati, vorrei porre all'attenzione anche il fatto che se ci dovesse essere un'emergenza in quei 20/30 minuti di autentico caos, per cui si rende necessario l'invio di un'ambulanza, quest'ultima non riuscirebbe ad arrivare o ripartire in tempo".

La richiesta del cittadino è di garantire una scorrevole viabilità: "Posso capire che non ci siano abbastanza agenti di polizia municipale, ma si parla di un tratto di strada molto stretto. Non viene garantita la sicurezza né degli alunni né degli altri. Avere un vigile all'apertura delle scuole potrebbe aiutare".