Bilancio consuntivo Unione dei Comuni non approvato, Romano (FI): "Nemmeno uno schema da parte della giunta"

L’approvazione dei diversi bilanci previsti dalla Legge, presso ogni Ente pubblico territoriale, è uno dei momenti più significativi per l’Ente stesso, poiché il riflesso sulla vita quotidiana dei cittadini è uno dei più diretti. Il bilancio è infatti la sintesi della volontà politica che la maggioranza esprime a sua legittima discrezione.

E’ quindi altrettanto evidente che le norme che la Legge pone per disciplinarne l’approvazione, sono tra le più importanti e delicate. Se sul punto vi è una evidente responsabilità della maggioranza, in questo caso del Partito Democratico, è altrettanto vero che sulle spalle dell’opposizione grava il peso di esercitare il primo livello di controllo proprio sull’operato della maggioranza stessa.

Debbo purtroppo dire che al momento, le spalle dell’opposizione sono zavorrate da un peso veramente notevole.

Alla data del 30 giugno 2020 infatti, l’Ente Unione dei Comuni Empolese - Valdelsa, non ha provveduto all’approvazione del bilancio consuntivo. Alla stessa data, difettando il parere dei revisori, non è neanche intervenuta l’approvazione di uno schema di bilancio da parte della giunta.

Quanto qui riferito induce a nutrire molti dubbi e perplessità circa il percorso che la maggioranza PD starebbe tenendo, (il condizionale è d’obbligo), in vista dell’approvazione del bilancio consuntivo stesso.

E’ questa la ragione per la quale della questione nei giorni scorsi ho sollecitato il parere sul punto, dell’organo che presso l’Ente esercita funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente stesso.

Sono in attesa di conoscerne il parere.

Debbo poi aggiungere come la discussione tenutasi nella giornata di ieri presso la Prima Commissione permanente, ha acuito la problematicità della situazione, vista la natura delle complicazioni ivi emerse in relazione alle singole poste di bilancio.

La delicatezza della vicenda impone gradualità, serietà e responsabilità, ma allo stesso tempo Forza Italia monitorerà la situazione in tutti i suoi aspetti, (allo stato in corso di evoluzione anche a livello conoscitivo), senza sconti od omissioni. E informando i cittadini tutti, poiché sono i loro diritti, interessi ed aspettative ad essere chiamati in gioco.

Giuseppe Romano Capogruppo Forza Italia Unione dei Comuni Empoli