Caso Roberta Ragusa, il legale: "Da Logli mandato di revisione del processo"

L'avvocato milanese Simone Ciro Giordano che ieri è stato nominato ufficialmente per la difesa di Antonio Logli, dichiara: "Logli, pur nel rispetto della decisione del Tribunale che lo ha ritenuto colpevole dei reati di omicidio ed occultamento di cadavere, con sentenza definitiva, mi ha conferito espresso mandato affinché valuti gli estremi per presentare istanza di revisione del processo poiché si dichiara innocente". Logli sta scontando nel carcere di Massa una condanna definitiva a vent'anni di reclusione per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa e la distruzione del suo cadavere.

"A tal fine - prosegue il legale - lo stesso Logli ha nominato quale consulente criminologa la dottoressa Anna Vagli e il dottor Davide Cannella in qualità di investigatore privato. Nei prossimi mesi saranno valutati tutti gli atti processuali, al fine di verificare la fattibilità di quanto richiesto dal detenuto".