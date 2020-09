Chi vincerà le elezioni? Il sondaggio-scommessa (non ufficiale) di gonews.it

Come a ogni tornata elettorale locale di rilievo, anche gonews.it lancia la sfida ai propri lettori. Fate la vostra scommessa con il sondaggio 'a porte chiuse' di questa settimana: potete puntare sul candidato preferito e alle 15 di lunedì 21 settembre, alla fine del voto per le Regionali in Toscana, avremo un personale exit poll su cui poi ci misureremo per quanto riguarda i dati veri e propri che usciranno dai seggi.

Ricordiamo che il sondaggio di gonews.it non ha fini statistici: non ci sono misurazioni fatte con metodi scientifici, ci si basa sui click e non su sondaggi telefonici o all'uscita dai seggi. Serve per avere il polso di una parte dei nostri lettori e stimola la partecipazione. I risultati non saranno visibili 'in corso d'opera', come per i sondaggi settimanali di gonews.it, ma solo alla chiusura dei seggi. Questo per non influenzare in alcun modo l'elettorato.

Insomma, potete votare sin da ora, poi vedremo se il sondaggio avrà un riscontro reale e accurato con il risultato ufficiale delle elezioni. Vi ricordiamo che per la giornata di lunedì potrete seguire la diretta testuale su gonews.it e dalle 16.30 la diretta televisiva su Clivo Tv - canale 680.