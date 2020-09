Ciclista investito a Torre del Lago: è grave

È grave un ciclista che la scorsa notte è stato investito da un'auto in corsa mentre percorreva la superstrada Aurelia all'altezza della Bufalina a Torre del Lago. Sul posto l'automedica e un' ambulanza della Miserjcirdia di Capezzano. L'uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato trasportato all'ospedale di Cisanello in codice rosso. Sul posto anche la polizia che sta ricostruendo la dinamica. Il conducente dell'auto, un italiano, si è fermato per prestare soccorso.