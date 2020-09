Contrasto alle occupazioni abusive, installati impianti di allarme nelle case popolari sfitte

Dal 15 settembre sono operativi gli impianti di allarme anti-intrusione a controllo remoto installati da Casalp insieme al Comune di Livorno in numerosi alloggi di ERP (edilizia residenziale pubblica) in attesa di essere sottoposti ai lavori di ripristino necessari per procedere a una nuova assegnazione.

Gli impianti, attivi 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, sono collegati a un servizio di vigilanza in grado di intervenire in pochissimi minuti per impedire il tentativo di sfondamento.

A partire dalla stessa data, l’Ufficio Relazioni col Pubblico di Casalp ha attivato un numero Whatsapp per la comunicazione con gli inquilini, numero che potrà essere utilizzato anche per segnalare tentativi di sfondamento o attività sospette per possano preludere all’occupazione abusiva.

Fonte: Comune di Livorno - ufficio stampa