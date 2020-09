Covid-19, non ci sono criticità in Aoup nella processazione e refertazione dei tamponi

Nei laboratori della Virologia dell’Aoup si lavora su turni giorno e notte senza interruzioni, da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19 e non ci sono criticità, come invece rilevano alcuni articoli di stampa. Solo nei giorni scorsi, il 12, il 13 e il 15 settembre, c’erano state delle difficoltà nel reperimento delle plasticherie di laboratorio, che hanno comportato qualche rallentamento ma poi il materiale è arrivato e il lavoro arretrato è stato smaltito nel corso delle due notti trascorse. Adesso i tempi di refertazione sono nuovamente in linea con le tempistiche previste.

In pratica si processano circa 1200 campioni al giorno, con punte di 1800. Solo per fornire qualche esempio, dal 1 settembre ad oggi sono stati accettati 19.002 tamponi e ne sono stati refertati 17.986 (di cui 15.365 provenienti dal territorio). In queste ore si stanno completando i campioni arrivati nella giornata di ieri.

In ogni caso le emergenze, urgenze e i prioritari sono stati sempre eseguiti nei tempi previsti

Fonte: AOUP - Ufficio stampa