Elezioni e referendum, come votare a Certaldo

Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 si vota per il referendum costituzionale confermativo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" e per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 20 settembre e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedi 21 settembre.

Per votare è necessario esibire un valido documento di identità e la tessera elettorale

DISLOCAZIONE DEI SEGGI

La dislocazione dei seggi è invariata rispetto alle ultime elezioni amministrative del 2019, ovvero:

Scuola Elementare Iqbal Masiq - Piazza della Libertà

SEGGI NR. 1, 2, 3, 4

Scuola Materna Bruon Ciari - Via Bruno Ciari

SEGGI NR. 5, 6, 7, 8

Scuola Materna “Alice Sturiale” - Via Amendola

SEGGI NR. 9, 10, 11, 12, 13

Scuola Elementare “Giovanni Pascoli” - Loc. Fiano via Firenze

SEGGI NR. 14

MISURE DI SICUREZZA SANITARIA E DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, il Protocollo consiglia una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

TESSERA ELETTORALE

Gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale .

Per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l'ufficio elettorale sarà aperto anche venerdì 18 e sabato 19 settembre, dalle ore 9 alle ore 18.

Domenica 20 e lunedi 21 settembre l'ufficio elettorale situato in Borgo Garibaldi 37 (accesso anche da via Mameli) tel. 0571 661205 sarà aperto per tutta la durata delle operazioni di voto e quindi dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedi.

REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 è stato nuovamente indetto il referendum costituzionale confermativo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari".

Potranno votare esclusivamente elettrici ed elettori italiani.

A Certaldo avranno diritto di voto 12.260 elettori in totale, di cui 5.931 maschi e 6.329 femmine

Il testo del quesito referendario è il seguente:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019».

Per il facsimile della scheda ed informazioni dettagliate consultare il Portale del Ministero dell’Interno

https://dait.interno.gov.it/elezioni

ELEZIONI REGIONALI 2020

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 1° agosto 2020 sono stati convocati, per i giorni di domenica 20 settembre 2020 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana; in caso di eventuale ballottaggio, le operazioni di voto si svolgeranno domenica 4 ottobre 2020 e lunedì 5 ottobre 2020.

A Certaldo avranno diritto di voto 12.668 elettori in totale di cui 6.154 maschi e 6.514 femmine

Per il facsimile della scheda ed informazioni dettagliate consultare il Portale della Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/elezioniregionali2020