Enrico Rossi: "Interessi della sanità privata sulla Toscana se vince Ceccardi"

Dal palco a sostegno di Eugenio Giani in piazza Santissima Annunziata a Firenze per il comizio finale del centrosinistra, Enrico Rossi, presidente uscente, ha lanciato un grave monito in caso della vittoria del centrodestra di Susanna Ceccardi: "Questo aleggiare di Salvini in Toscana non è senza interessi e credo che se vincesse la destra gli interessi della sanità privata incomberebbero sulla Toscana. Anche sui rifiuti. Quando Ceccardi dice che vuole un inceneritore in ogni provincia fa l'interesse dei milanesi che vogliono venire a occupare la Toscana".