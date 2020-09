Esenzione Tari per la seconda rata, Progetto Montespertoli: "Continuiamo la nostra battaglia"

Nel consiglio di luglio era stata proposta una Risoluzione sulla TARI con la quale Progetto Montespertoli chiedeva di esentare i cittadini in particolare difficoltà economica, quelli che avevano ricevuto i buoni spesa, anche della seconda rata.

"Per noi la questione Tari è fondamentale - commentano i Consiglieri di Progetto Montespertoli - e la cifra in gioco che sarebbe di circa 10mila euro, una somma non certo esorbitante per le casse del Comune, ma che può fare la differenza per le tante famiglie in difficoltà".

"La Presidente del Consiglio Pippucci aveva dichiarato inammissibile la nostra risoluzione nonostante in passato atti del genere fossero stati normalmente messi in votazione. Continuiamo la nostra battaglia aldilà degli impedimenti burocratici e adesso presentiamo una mozione con una richiesta in più: esentare i cittadini che abbiano un ISEE fino a 10.000euro, per i quali al momento é prevista solo una riduzione del 30%. Ci auguriamo che la maggioranza voti a favore della nostra mozione e che questo passo sia l'inizio di una collaborazione per aiutare concretamente i nostri concittadini in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID -19, perché mai come in questi momenti è fondamentale sostenere i soggetti più deboli della nostra comunità", concludono i Consiglieri.

Progetto Montespertoli