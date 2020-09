FDI incontra la "palestra di vita" della Canottieri di Limite

Sacrificio, costanza e sudore unitamente all'abnegazione nel perseguire il solo scopo della crescita di se stessi.

Nel tardo pomeriggio del 17 settembre, presso la Canottieri di Limite sull'Arno, si è tenuto un proficuo incontro tra la delegazione di Fratelli d'Italia candidata alle regionali (Peccianti, Picchiati e Di Rienzo) , capitanato dal Senatore Achille Totaro, col supporto dei tre consiglieri del medesimo partito (Tani, Razzuoli e Di Mauro) e quello del direttivo della società.

Una palestra di vita, la definisce Totaro, dove il canottiere intraprende un percorso volto a migliorare se stesso nel proprio interno, senza brame di appariscenza.

Una realtà profondamente ramificata nei cuori e nel territorio del comune che sicuramente meriterebbe un occhio di riguardo in più, vista la funzione sociale e culturale che svolge, un'oasi felice dove ragazzi e ragazze si recano nel tempo libero dagli impegni scolastici per irrobustire il proprio io, autodisciplinandosi.

Solo recandosi presso l'hangar e osservare da lì il suggestivo scorcio dell'Arno coi canottieri intenti nell'allenamento, è possibile apprendere la magnificenza di una disciplina (e non solo uno sport) ancora oggi troppo trascurato a livello nazionale e decisamente poco valorizzato dalle politiche amministrative del territorio.

Fratelli d'Italia si impegna a far sì che una realtà così profondamente genuina possa essere un vanto per tutti e non solo per i pochi temerari che si dedicano ad una disciplina tanto faticosa quanto onorevole.

La serata volge a termine con una cena presso la nota Trattoria Cioffi a Empoli dove i candidati, i vari coordinatori e lo stesso senatore hanno ringraziato la cittadinanza militante e non, del supporto e l'affetto mostrato.

Dr. Emanuel Di Mauro

(Portavoce e consigliere comunale Capraia e Limite)