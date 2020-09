Giani chiude la campagna elettorale a Peccioli

Chiusura di campagna elettorale per Eugenio Giani atteso in tarda serata a Peccioli: "C'è da dare tutto. Ci aspetta un bivio. Abbiamo costruito una Toscana importante in questi anni. Sanità pubblica, ambiente, cultura sono alcuni dei nostri punti focali. Dall'altra parte però troviamo il caos, perché danno risposte fantasiose. Dicono no a recovery fund e Mes, noi invece abbiamo chiarezza di idee. Abbiamo progetti e capacità di realizzarli. Se andiamo a vedere come abbiamo concluso vediamo piazza della Repubblica a Firenze con la Ceccardi, la stessa che aveva tolto Mattarella dal suo ufficio. In piazza Santissima Annunziata eravamo noi con molti sindaci perché la Toscana vogliamo costruirla in Toscana. Nel mio impegno ci sarà sempre tutta la Toscana. La nostra regione dovrà fondarsi sulla solidarietà, sulle associazioni, sul volontariato. Dobbiamo votare per la Toscana e non per chi viene a fare campagna elettorale e basta".