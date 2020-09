Imprenditorialità di successo

Negli ultimi mesi sono molte le realtà imprenditoriali che stanno vivendo un periodo di profonda crisi. Molte, ma non tutte, grazie non solo a questioni correlate all'andamento dei mercati e dell’economia, ma anche alle capacità di chi gestisce tali attività. Comprendere la realtà che ci circonda e le esigenze dei potenziali clienti è ancora oggi un elemento essenziale per avere successo. Questo ha fatto stampaprint, una realtà imprenditoriale contemporanea, che ha saputo e sa offrire ai propri clienti tutto ciò di cui hanno bisogno. E stiamo parlando di una clientela in costante crescita, grazie anche alle nuove esigenze lavorative e non.

Il web Printing

Questo settore commerciale è relativamente nuovo in Italia. Stiamo parlando di offrire ad una clientela molto variegata un servizio di alta qualità, di tipo professionale. Le modalità sono cambiate, ciò non toglie che oggi chi si occupa di stampa digitale lo fa con la medesima qualità riscontrabile un tempo nelle tipografie di tipo tradizionale. In più si aggiungono a tale servizio tutte le opzioni offerte dalla tecnologia contemporanea. Stampaprint infatti è in grado di offrire un ampio ventaglio di servizi di stampa, da utilizzare direttamente dal web. Il cliente si connette al sito stampaprint.net e ha la possibilità di selezionare tra molteplici servizi, tra cui la stampa di biglietti da visita, volantini ad ampia tiratura, etichette o riviste.

Non solo fotografie

Fino ad oggi una buona fetta dei servizi di stampa online erano dedicati al piccolo cliente, al privato che richiedeva, nella maggior parte dei casi, la stampa di alcune fotografie. Stampaprint si rivolge a questo tipo di clientela, ma non solo. Infatti propone anche una lunga serie di interessanti prodotti, dedicati alle aziende. A partire dai gadget da proporre ai clienti e ai dipendenti, come ad esempio agende o block notes, per arrivare ai prodotti da utilizzare per la pubblicità, come avviene per striscioni, manifesti o brochure da consegnare al cliente finale, o da distribuire con altre modalità. "Con Stampaprint - spiega il fondatore Davide Rossi - è possibile ordinare qualsiasi tipo di materiale stampabile e averlo direttamente a casa a prezzi davvero competitivi, più bassi fino al 60/70% rispetto alle tipografie tradizionali. E la cosa importate da sapere è che questo risparmio non va a incidere minimamente sulla qualità del prodotto, che rimane elevata". Quindi il sito offre non solo un’offerta più ampia e variegata, ma anche tempistiche rapide e prezzi inferiori rispetto a offerte simili presenti sul territorio.

Un servizio clienti all’altezza della situazione

Stampaprint inoltre propone anche un’assistenza clienti che segue passo passo in ogni singolo passaggio del web Printing. Per non rischiare di “spaventare” chi non ha mai usufruito di questo tipo di servizio è importante far sentire il nuovo cliente a proprio agio, fornendogli tutti gli strumenti di cui necessita. In una tipografia tradizionale si possono vedere fisicamente i prodotti richiesti, o un esempio degli stessi. Molti clienti ancora oggi temono i diversi passaggi da svolgere per richiedere la stampa online di un prodotto, soprattutto se ad alta tiratura. Per evitare questo tipo di stress Stampaprint offre anche uno staff grafico sempre a disposizione per i propri clienti, in modo da poter ottenere una stampa finale in perfetta linea con le aspettative. Questo tipo di assistenza è utile anche a tutti coloro che non sono in grado di preparare un file di stampa in modo perfetto, senza sbavature.

Un’azienda in crescita

Stampaprint è un’azienda giovane, che è in grado con la propria dinamicità di interpretare le richieste di un mercato sempre in movimento e di adattarvisi. “La nostra attenzione verso le esigenze del cliente - conclude Rossi - è costante”. Questo permette a Stampaprint di capire qualsiasi esigenza, in modo da aggiornare il servizio offerto di conseguenza.