La Santini Group ricerca personale

Santini Group ricerca, per ampliamento organico, le seguenti figure:

Uffici Direzionali Santini Group EMPOLI:

( Assunzioni )

- Assistente Amministrativo/Contabile

- Senior Back Office ( con esperienza in Agenzia Formativa )

- Assistente Back Office

Accademia Santini Hair & Beauty EMPOLI/LIVORNO/SIENA(Poggibonsi):

( Assunzioni o Stagionali ad incarico )

- Tutor Agenzia Formativa

- Docente Estetica

- Docente Parrucchiere

- Docente Lingua Inglese

- Docente Area Giuridica

- Docente Area Igienico Sanitaria

- Docente Cosmetologia

D&D Education EMPOLI:

( Stagionali ad incarico )

- Docente Web MKTG

- Docente Amministrazione e Contabilità

- Docente Comunicazione e Vendita

- Docente Economia Aziendale

Santini Hair Salon & Beauty Center EMPOLI:

( Assunzioni )

- Parrucchiere Unisex

- Barbiere specializzato Uomo

- Beauty specializzata trattamenti viso

- Beauty specializzata trattamenti corpo

REQUISITI STANDARD RICHIESTI:

• Alto livello di etica professionale

• Ottime capacità relazionali

• Disponibilità e spirito di iniziativa

• Abilità problem solving e lavoro indipendente senza supervisione

• Capacità di pianificazione ed organizzazione

• Ottima padronanza della lingua italiana

• Precisione e Responsabilità

• Passione per l’eccellenza

Inviare curriculum entro e non oltre il 27/09 presso daiano@isantini.it inserendo in oggetto il/i ruolo/i di candidatura tra quelli sopra elencati. Le richieste pervenute in mancanza di indicazione del ruolo di candidatura non verranno valutate.

Si prega di astenersi perditempo o candidati non conformi ai requisiti richiesti.

I candidati selezionati verranno contattati ed invitati ad effettuare l’apposito iter di selezione.

Le priorità di selezione saranno rivolte all’area Uffici Direzionali.