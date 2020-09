La settimana dell'orgoglio bibliotecario: dal 21 al 27 settembre è ‘Bibliopride’

La settimana dell'orgoglio bibliotecario! Dal 21 al 27 settembre 2020 l’Associazione italiana biblioteche propone il "Bibliopride - La giornata nazionale delle biblioteche", www.bibliopride.it giunto alla nona edizione.

La biblioteca comunale di Empoli partecipa a questa iniziativa con alcuni appuntamenti "speciali".

#L'ORA DEL RACCONTO... ONLINE E OFFLINE

Martedì 22 settembre, ore 17

L'appuntamento settimanale dell'Ora del Racconto non avrà limiti di spazio!

La lettura si svolgerà in Torre e sarà contemporaneamente registrata e pubblicata in diretta Facebook sulla pagina della Biblioteca (@fuciniempoli).

Vi aspettiamo, distanziati e sicuri, dalle 17 alle 18.

#SFERRUZZA, SFERRUZZA... E TIENI IL SEGNO

Mercoledì 23 settembre, ore 17

Le signore della maglia si incontreranno ancora una volta nel Chiostro degli Agostiniani per dedicarsi ad una produzione speciale: la realizzazione di segnalibri di maglia che saranno poi venduti in occasione delle prossime iniziative degli Amici della Biblioteca.

#PILLOLE DIGITALI... PER LA LETTURA

Giovedì 24 settembre, ore 15

Tornano le pillole digitali in versione online. Il bibliotecario Gianni Paci presenterà le applicazioni più utilizzate per condividere, cercare, suggerire e recensire le letture preferite.

#PREFERIREI DI NO

Sabato 26 settembre, ore 10

Nella settimana dedicata all'orgoglio di frequentare le biblioteche non potevano mancare gli Amici della Biblioteca e i lettori più "agguerriti" del Gruppo di Lettura della Fucini "Preferirei di no".

L'appuntamento è in presenza sabato 26 settembre dalle 10 alle 12.

I libri del mese sono "Vita" di Melania G. Mazzucco (Einaudi, 2003) e "Le nostre anime di notte" di Kent Haruf (NN Editore, 2017).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa