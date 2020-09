Regionali 2020, Pietro Grasso a sostegno di Spinelli (SCE)

L'ex Presidente del Senato e senatore di Liberi e Uguali Pietro Grasso ha mandato oggi un suo video messaggio a sostegno della lista Sinistra Civica Ecologista e di Serena Spinelli, consigliera regionale uscente e candidata nei collegi Firenze 1 (capolista) e Firenze 2.

“Ho avuto modo di conoscere e stimare Serena Spinelli negli ultimi anni. Una persona capace, seria, che ha saputo impegnarsi in Consiglio regionale tenendo fermi i valori e i principi che condividiamo - afferma Piero Grasso nel video messaggio – “La scelta di candidarsi con un programma di lista autonomo denota la volontà di partecipare a un progetto più ampio, senza retrocedere sui punti che riteniamo più importanti”.

“Sarà importante – continua Grasso - avere rappresentanti come Serena Spinelli in Consiglio regionale, per una Toscana di sinistra, più civica e più ecologista. In bocca al lupo, Serena" – conclude.

“Grazie di cuore a Pietro Grasso per questo suo messaggio” - ha commentato in risposta Serena Spinelli, che ha pubblicato il videomessaggio sulle proprie pagine social – “È davvero un piacere e un onore avere il suo sostegno”.

