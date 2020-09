Sinistra Civica Ecologista, gli Impegni ed i candidati dell'Empolese Valdelsa

Ultimo giorno di campagna elettorale per il Comitato locale di Sinistra Civica Ecologista, la lista “rosso-verde” che sostiene Eugenio Giani alle ormai vicinissime elezioni regionali del 20-21 settembre.

La nostra lista formata da 4 candidati

Eluisa Lo Presti, di Fucecchio Fabio Mangani, di Certaldo Maria Grazia Pasqualetti, di Empoli Mauro Valiani, di Empoli.

La lista partecipa alla coalizione con il centro-sinistra con un proprio programma specifico e autonomo, per portare in Consiglio le ragioni della sinistra e dell'ecologismo sui temi della sanità, del lavoro, delle infrastrutture, dei servizi pubblici e dell'istruzione, della riconversione ambientale dell'economia.

Gli obiettivi di Sinistra Civica Ecologista si possono quindi così riassumere:

Promuovere un modello di sviluppo sostenibile per l’ambiente e contro le disuguaglianze Difendere la Toscana dall’attacco di una destra impresentabile che vorrebbe distruggere i nostri valori condivisi Spostare “a Sinistra” la coalizione di centro-sinistra

Per questo abbiamo preso alcuni impegni precisi con i cittadini, in particolare dell’empolese valdelsa, che ci impegneremo a portare avanti, sia in caso di elezione di uno dei nostri candidati che nell’ambito degli eletti della coalizione:

IL LAVORO, PROBLEMA N.1, ANCHE NELL’EMPOLESE VALDELSA

Maggiore protezione sociale, potenziare i Servizi Pubblici

Assumere a tempo pieno e indeterminato in sanità, cura della persona, scuola, manutenzioni

in sanità, cura della persona, scuola, manutenzioni Riorientare le produzioni su beni essenziali e di qualità, invertire la logica delle esternalizzazioni e degli appalti al massimo ribasso, sostenere le attività produttive di zona e innovative

e degli appalti al massimo ribasso, Mantenere attivi bandi per il finanziamento la formazione continua , con maggiore sinergia delle agenzie dello sviluppo territoriali

, con maggiore sinergia delle agenzie dello sviluppo territoriali Rafforzare le strutture della Prevenzione Collettiva e della Protezione Ambientale (ARPAT)

PER UNA SANITÀ PUBBLICA, UNIVERSALE E SOLIDALE

Rafforzare i servizi territoriali per garantire cure e servizi di qualità e prevenzione

§ Completare il programma di realizzazione delle Case della Salute

Correggere i problemi creati dell’accorpamento delle ASL: dare più potere ai distretti sanitari di zona , migliorare le condizioni di lavoro degli operatori

, migliorare le condizioni di lavoro degli operatori Abbattere le liste d'attesa : potenziamento del sistema pubblico e estensione della pratica ‘chi prescrive prenota’

: potenziamento del sistema pubblico e estensione della pratica Rispondere ai bisogni degli anziani con servizi differenziati; maggiore sostegno alle famiglie ed alle associazioni che se ne fanno carico

con servizi differenziati; ed alle associazioni che se ne fanno carico Investire nei progetti di vita delle persone con disabilità , abbandonando i progetti di nuovi istituti

, abbandonando i progetti di nuovi istituti Asili nido gratis per tutte le famiglie, come parte integrante dell'educazione dei bambini

L’AMBIENTE E UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Cura, protezione e rilancio del territorio Empolese Valdelsa e Valdarno inferiore

Investire nella cura del territorio , nella prevenzione idrogeologica e nell’ efficienza energetica

, nella e nell’ I rifiuti devono diventare una risorsa: investimenti per nuovi impianti per l’economia circolare

Investire in un’ agricoltura di qualità ecologica e sociale : occorre costruire distretti rurali e rilanciare filiere cortissime, per la salute dell’uomo e della Terra

: occorre costruire distretti rurali e rilanciare filiere cortissime, per la salute dell’uomo e della Terra Maggiore cura del verde urbano esistente , e tanti nuovi alberi per combattere i cambiamenti climatici

, per combattere i cambiamenti climatici Proteggere e valorizzare le aree naturali protette (es. Padule di Fucecchio)

VIABILITÀ e INFRASTRUTTURE

Potenziamento delle infrastrutture, a partire dal sistema ferroviario

Raddoppio della tratta ferroviaria Firenze-Siena-Chiusi (già in parte finanziato)

(già in parte finanziato) Aumentare le percorrenze ferroviarie nella tratta Firenze-Pisa e Firenze-Siena

nella tratta Firenze-Pisa e Firenze-Siena La SS 429 deve essere velocemente completata !!!

!!! Sostenere i Comuni nel finanziamento di piste ciclabili sicure e progetti di accessibilità a persone con mobilità ridotta

a persone con mobilità ridotta Continuare ad investire per migliorare la connessione internet, in particolare delle zone più periferiche

Riportiamo le schede dei nostri candidati, persone apprezzate del nostro territorio e che da sempre si impegnano in attività politica, sociale e civica.

Eluisa Lo Presti

49 anni, medico di sanità pubblica, in servizio all’ASL Toscana Nord Ovest, vive a Fucecchio. Dal 1999 al 2004 è stata consigliera comunale a Cerreto Guidi con il PDS, poi DS; dal 2004 al 2009 consigliera della Provincia di Firenze. L’impegno politico è proseguito con l’incarico di segretaria del Partito Democratico di Fucecchio, fino al 2013. Dal 2013 al 2016 è stata presidente della Fondazione ‘I care’ di Fucecchio. Nel 2013 ha contribuito alla nascita della coop agricola sociale degli Ortolani coraggiosi, per l’inserimento lavorativo delle persone con autismo e altri disturbi psichici, di cui è attualmente presidente.

Intende, con la sua candidatura, contribuire a rappresentare una sinistra di governo che, con la coalizione del centro sinistra, arresti l’avanzata della destra razzista in Toscana, insieme all’ambizione di incidere nell’azione per la giustizia sociale, i diritti delle donne, i diritti delle persone con disabilità, i diritti dei lavoratori tutti: toscani, stranieri, donne, giovani, perché tutti abbiano almeno le stesse opportunità ai nastri di partenza e lungo il cammino.

Maria Grazia Pasqualetti

Nata ad Empoli nel 1952. Attualmente in pensione, ha sempre lavorato nel campo dell'educazione (insegnante di Scuola dell'Infanzia successivamente educatrice al nido d'infanzia). Coordinatrice ai servizi per l'infanzia del Centro Trovamici, Empoli. Dal 2004 volontaria all' A.I.M.A. (Associazione Italiana Malattia Alzheimer) e da qualche anno ne è presidente. Dall’età di 18 anni ha militato nel PCI. Dopo ‘la Bolognina’ è stata un po' in disparte, anche se ha sempre appoggiato in vari modi quei partiti che sostenevano battaglie a favore dei più deboli.

Ha accettato questo impegno di candidatura perché il momento è critico e ognuno di noi deve fare del suo meglio per arginare la deriva della nuova destra che minaccia la nostra regione, tendo fermi temi e valori fondamentali

Fabio Mangani

Fabio Mangani nato a Empoli nel 1962, residente a Certaldo dalla nascita. Attualmente commerciante, ha lavorato come impiegato presso una azienda metalmeccanica di Certaldo fino al 1990. Nel 1994 diventa presidente del Coordinamento Regione Toscana della PROCIV - ARCI (Associazione di Volontariato di Protezione Civile). Dal 2008 presidente nazionale della stessa associazione. Ha partecipato a tutte le emergenze nazionali che sono avvenute dal 1996. Gli è stata consegnata dal Capo del Dipartimento della Protezione Gabbrielli la benemerenza di 1^ fascia. Membro effettivo della consulta Nazionale di Volontariato di Protezione Civile presso il Dipartimento della Protezione Civile a Roma. Ama la natura e la sua Certaldo. Fa parte di una rete delle liste di cittadinanza della Toscana ed alle ultime elezioni comunali ha promosso una lista civica di Certaldo in alleanza con il centro sinistra.

Mauro Valiani

Nato a Poggibonsi nel 1951, residente a Empoli. Laureato in Medicina (specializzazioni in Medicina del Lavoro, Medicina Legale e Igiene Pubblica). Attualmente pensionato, ha lavorato nei servizi pubblici di prevenzione nella Val d’elsa senese e, dal 1993, nell’Asl empolese, come responsabile Dipartimento della Prevenzione. Da tempo attivista politico (partito dal gruppo del Manifesto, PCI, Sel e ultimamente Sinistra Italiana), soprattutto nel campo della difesa del diritto alla salute (membro del direttivo Forum Diritto alla Salute) ed in quello della lotta per la giustizia ambientale. È stato anche, negli anni 90, consigliere comunale a Poggibonsi per il PCI/DS.

Invitiamo tutti i cittadini che hanno a cuore la Toscana di votare e sostenere Sinistra Civica Ecologista, con Eugenio Giani Presidente.

Per ritrovare il coraggio di progettare un futuro possibile. Per la Toscana.

