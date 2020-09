SuperEnalotto, Follonica celebra un 5" da oltre 26mila euro

È Follonica, in provincia di Grosseto, a far sorridere la Toscana nell’ultima estrazione del SuperEnalotto di giovedì 17 settembre. La cittadina tirrenica, riporta Agipronews, realizza un “5” da 26.869,97 euro e il fortunato vincitore ha giocato la schedina presso la tabaccheria Senzuno di via della Repubblica 9. La rincorsa al Jackpot, arrivato a 40,7 milioni di euro, riparte invece con il concorso di domani. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Toscana il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.

Fonte: Ufficio Stampa