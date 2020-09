Toscana Veloce: 10 miliardi di risorse, tra i progetti l'ampliamento della tramvia

Il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli è intervenuta su Facebook a margine di un incontro con il sindaco di Firenze Dario Nardella per elencare i progetti con importanti risorse per il sistema di mobilitàin Toscana.

"Il piano Toscana Veloce rende disponibili 10 miliardi di risorse per le infrastrutture stradali, ferroviarie, porti, trasporto locale e ciclovie della regione.

I progetti strategici riguardano la Tirrenica, l’ammodernamento infrastrutturale della strada E78, il potenziamento della linea ferroviaria Pontremolese, il progetto Darsena Europa per il porto di Livorno. A questi si aggiungono i fondi già assegnati alle Province per la manutenzione delle strade provinciali, per l’acquisto dei nuovi bus ecologici del Tpl, per le ciclovie urbane e per il progetto di ampliamento della tramvia di Firenze (arrivano a Firenze 250 milioni di euro per la nuova tramvia Libertà-Rovezzano che passerà dallo stadio Franchi, NdR).

Per quanto riguarda il territorio della Provincia di Arezzo, proprio ieri sulla E78 Grosseto - Siena abbiamo inaugurato il cantiere che consentirà l'adeguamento a quattro corsie del tratto Civitella Marittima - Lanzo per 106 milioni di euro, mentre l'intervento di miglioramento della galleria di Casal di Pari sarà realizzato entro fine dell'anno, per un valore di 30 milioni di euro.

Nel 2021, partirà il settimo lotto di lavori per 435 milioni, relativamente al tratto Ville Monterchi - Selci Lama e all’interconnessione con la E45.

Nel 2022 sarà la volta del 1° e del 2° lotto del nodo di Arezzo per ulteriori 427 milioni di euro.

Un altro importante investimento infrastrutturale riguarda poi l’autostrada A1 con la realizzazione della terza corsia nel tratto Incisa-Valdarno per 368 milioni, con avvio lavori del secondo lotto Firenze Sud-Incisa nel 2021.

Sul Ponte Buriano è stato fatto un investimento di 2,1 milioni per il progetto definitivo e di 11 milioni per la realizzazione vera e propria dell’opera.

Infine per la manutenzione delle strade provinciali di Arezzo sono stati già stanziati 9,5 milioni e per le Ciclovie urbane 352mila euro".