Accoltellato a Marina di Massa, fermata una ex guardia giurata. In casa aveva delle armi

È stato fermato un uomo per il ferimento di un 32enne originario del Marocco avvenuto lo scorso 4 settembre in via Baracchini a Marina di Massa: l'uomo, senza fissa dimora, fu accoltellato all'addome, venendo poi operato e ricoverato in rianimazione. La persona fermata sarebbe una ex guardia giurata, 50 anni, di Carrara. Dalla questura si fa saper che l'uomo avrebbe problemi di dipendenze. Sarebbe stato riconosciuto anche dalla vittima. In casa sua sono state ritrovate anche armi che non poteva detenere e che sono state sequestrate.