Aned Empolese Valdelsa, assemblea a Sovigliana

E' in programma sabato 17 ottobre alle 10 alla Casa del Popolo di Sovigliana (in prima convocazione alle 6 ed in seconda alle 10) l'assemblea dei soci della sezione Empolese-Valdelsa dell'Associazione nazionale ex deportati nel corso della quale, fra le altre cose, si provvederà alle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo.

All'ordine del giorno:

1) Relazione morale

2) Relazione finanziaria

3) Presentazione candidature per il rinnovo del Consiglio direttivo

4) Votazioni

5) Proclamazione eletti

6) Varie ed eventuali

Per chi non l'avesse fatto in quella occasione sarà possibile anche rinnovare la tessera per l'anno 2020

Fonte: A.N.E.D - Associazione Nazionale Ex Deportati dell'Empolese Val d'Elsa