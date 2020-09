Buona la prima uscita stagionale dell'Use Computer Gross: sconfitto l'Abc Castelfiorentino

Prima uscita stagionale dell'Use Computer Gross contro i cugini dell'Abc Castelfiorentino Solettificio Manetti. Un test che è servito a coach Alessio Marchini per far tornare a respirare ai suoi l'aria di una partita, seppur in una fase nella quale l'attenzione è soprattutto rivolta a verificare a che punto è la preparazione. Anche se il punteggio è stato azzerato a ciascun tempino, la somma finale è di 81-51 e testimonia di una gara giocata in scioltezza dai biancorossi e piena di buone indicazioni. A parte la terza frazione chiusa in parità, per il resto la Computer Gross ha vinto gli altri tempini di questo match tutto sommato piacevole. Buone la indicazioni arrivate dai nuovi fra i quali, purtroppo, è mancato il play Villa, rimasto a riposo per un problema fisico per fortuna non importante.

Il tabellino della partita:

Vanin 16, Ingrosso 12, Turini 14, Restelli 8, Crespi 14, Sesoldi 1, Antonini 4, Giannone, Cerchiaro 2, Mazzoni 4, Falaschi 8. All. Marchini (ass. Corbinelli/Valentino)

Parziali: 26-12, 17-8, 17-17, 21-14

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa