In una serra artigianale coltivava marijuana a Firenze nella zona di Rifredi. La serra, con tanto di impianto di ventilazione, è stata scoperta ieri dalla polizia. Il proprietario, un 28enne, è stato denunciato. In casa aveva circa 23 grammi di marijuana essiccata. La perquisizione è scattata dopo che l'uomo, fermato per un controllo in via Pistoiese, è stato trovato in possesso di uno spinello.