Coronavirus, classe in quarantena per bambina positiva a San Miniato

Da un caso positivo di coronavirus emerso ieri per una bambina di una terza elementare di una scuola di San Miniato, la classe è stata messa in quarantena (24 bambini e 2 insegnanti, spiega il quotidiano Il Tirreno, per ora tutti asintomatici). La piccola ha avuto un contatto con una persona appartenente alla sua famiglia. "Per prudenza - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli - sarà messa in quarantena la classe, anche se la bimba è andata a scuola un solo giorno. L'Asl ha ritenuto prudenzialmente di disporre la quarantena per i ragazzi e gli insegnanti. L'Asl ha avvertito questo pomeriggio direttamente le famiglie interessate". Un altro caso di bambino contagiato con conseguente quarantena per la classe è avvenuto nel nido di Castel del Bosco a Montopoli.